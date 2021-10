Stand: 07.10.2021 12:27 Uhr Trecker übersieht Auto: 52-Jährige lebensgefährlich verletzt

Bei einer Kollision mit einem Treckergespann ist eine 52 Jahre alte Autofahrerin in Bad Bentheim lebensgefährlich verletzt worden. Der 21-jährige Treckerfahrer habe den vorfahrtsberechtigten Wagen der Frau am Donnerstagmorgen beim Abbiegen übersehen, teilte die Polizei mit. Das Auto prallte daraufhin gegen den Anhänger des Treckers. Die eingeklemmte Frau musste von der Feuerwehr befreit werden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Treckerfahrer erlitt einen Schock.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.10.2021 | 13:30 Uhr