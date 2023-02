Stand: 26.02.2023 13:54 Uhr Transporterfahrer schwebt nach Unfall in Lebensgefahr

In Ostercappeln (Landkreis Osnabrück) ist am Samstag ein 26 Jahre alter Mann bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei kam er mit seinem Transporter aus bislang ungeklärter Ursache auf der L76 im Ortsteil Venne von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Der Mann wurde von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit und kam mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 27.02.2023 | 06:30 Uhr