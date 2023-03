Stand: 10.03.2023 21:01 Uhr Transporter stößt mit Auto zusammen - beide Fahrer verletzt

Beim Zusammenprall eines Transporters mit einem Auto in Bad Laer (Landkreis Osnabrück) haben am Freitag beide Fahrer Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Autofahrer schwer verletzt, der Transporterfahrer leicht. Den Angaben zufolge übersah der 34 Jahre alte Fahrer des Transporters beim Abbiegen an einer Kreuzung den Wagen des 49-jährigen Autofahrers, der Vorfahrt hatte. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 80.000 Euro. Die betroffene Landstraße wurde wegen des Unfalls für mehrere Stunden voll gesperrt.

