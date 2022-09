Stand: 19.09.2022 14:18 Uhr Transporter kommt von Straße ab - Polizei sucht Treckerfahrer

Bei Alfhausen im Landkreis Osnabrück ist ein 34-Jähriger am Montagmorgen von einem Traktorfahrer von der Straße gedrängt worden. Das teilte die Polizei mit. Dem Fahrer eines Lieferwagens kam demnach in einer Linkskurve der Trecker entgegen, der möglicherweise nicht rechts fuhr oder dessen Fahrzeug Überbreite hatte. Da der Lieferwagenfahrer eine Kollision vermeiden wollte, fuhr er über die Gegenfahrbahn, kam links von der Straße ab und landete mit seinem Kleintransporter im Seitengraben. Der Mann blieb unverletzt, seine 60-jährige Beifahrerin musste jedoch in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Lieferfahrzeug erlitt einen Totalschaden. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Traktorfahrer.

