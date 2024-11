Stand: 12.11.2024 21:35 Uhr Transporter fährt auf A1 durch Betonschutzwand - Fahrer stirbt

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstag auf der A1 zwischen Osnabrück und Lotte (Nordrhein-Westfalen) in Richtung Dortmund ereignet. Dort verlor ein 63-jähriger Mann laut Polizei aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Transporter und durchbrach mit dem Fahrzeug eine Betonschutzwand. Der Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Die Anschlussstelle Osnabrück Hafen bleibt den Angaben der Polizei zufolge voraussichtlich bis Mittwochmorgen um 10 Uhr gesperrt. Die Polizei Münster ermittelt, wie es zu dem Unfall kommen konnte.

VIDEO: A1 bei Osnabrück: Transporter prallt durch Schallschutzwand (1 Min)

