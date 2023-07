Traktor und Feld geraten in Brand - Landwirte helfen beim Löschen Stand: 09.07.2023 10:08 Uhr Hitze und Trockenheit haben am Samstag in Niedersachsen zu mehreren Bränden geführt. Felder und Landmaschinen fingen Feuer.

In Bawinkel im Emsland geriet am Nachmittag ein Traktor auf einem Feld in Brand. Laut einem Feuerwehrsprecher griffen die Flammen auf ein Stoppelfeld über. Eine Fläche von etwa drei Hektaren brannte. Rund zehn Landwirte aus der Umgebung halfen, das Feuer einzudämmen und zu löschen. Rund 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. Aufgrund der Hitze seien die Löscharbeiten für die Feuerwehrleute besonders anstrengend gewesen - sie durften ihre dicken Einsatzjacken beim Löschen ablegen.

Garrel: Ballenpresse brennt aus - 70.000 Euro Schaden

Auch an anderen Orten im Emsland war die Feuerwehr im Einsatz: In Salzbergen geriet bei Feldarbeiten eine Strohpresse in Brand. In Lengerich brannte eine Ballenpresse, das Feuer griff auf die Zugmaschine über. Eine Ballenpresse stand auch in Garrel (Landkreis Cloppenburg) in Flammen - laut Polizei brannte sie vollständig aus. Der Schaden wird auf 70.000 Euro geschätzt.

Eine Heupresse musste die Feuerwehr in Volkensen im Landkreis Rotenburg (Wümme) löschen. Die Rauchschwaden seien schon von Weitem sichtbar gewesen, berichtete die Feuerwehr. Mit hydraulischem Rettungsgerät wurde die Presse geöffnet, damit Einsatzkräfte die Glutnester im Innern löschen konnten.

Stoppelfeld brennt in Hattendorf

In Hattendorf (Auetal) im Landkreis Schaumburg hatte am Samstagmittag ein Stoppelfeld Feuer gefangen. Grund war vermutlich ein technischer Defekt an einem Mähdrescher, wie die Polizei mitteilte. Der Brand breitete sich schnell aus. Die Feuerwehr konnte den Angaben zufolge mit Unterstützung mehrerer Landwirte verhindern, dass die Flammen noch nicht abgeerntete Felder und ein nahes Waldstück erreichten.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.07.2023 | 09:00 Uhr