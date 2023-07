Stand: 08.07.2023 19:48 Uhr Traktor und Feld geraten in Brand - Landwirte helfen beim Löschen

In Bawinkel im Emsland ist am Samstagnachmittag ein Traktor auf einem Feld in Brand geraten. Laut eines Feuerwehrsprechers schlug der Brand auf ein Stoppelfeld über, sodass eine Fläche von etwa drei Hektar in Flammen stand. Den Angaben zufolge breitete sich der Brand "rasant" aus. Rund zehn Landwirte aus der Umgebung halfen mit Grubbern und vollen Güllefässern das Feuer einzudämmen, sodass dieses letztendlich gelöscht werden konnte. Rund 50 Einsatzkräfte waren vor Ort. Aufgrund der Hitze seien die Löscharbeiten für die Feuerwehrleute besonders anstrengend gewesen - sie durften ihre dicken Einsatzjacken beim Löschen ablegen.

VIDEO: Feldbrand in Bawinkel: Landwirte helfen Feuerwehr beim Löschen (1 Min)

