Stand: 17.10.2023 11:28 Uhr Traktor und Auto kollidieren - 35-Jähriger schwer verletzt

Bei einem Unfall in der Gemeinde Berge (Landkreis Osnabrück) ist ein 35-jähriger Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren ein Traktor und ein Auto am Dienstagmorgen kollidiert. Der Autofahrer sei in dem Wagen eingeklemmt worden, hieß es von der Polizei. Feuerwehrleute befreiten den Mann aus seinem Fahrzeug. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr konnte den Angaben zufolge ausgeschlossen werden. Der 41-jährige Fahrer des Traktors blieb demnach unverletzt. Sein Fahrzeug, auf dessen Anhänger ein Bagger geladen war, kippte nach dem Zusammenstoß auf die Seite. Der Sachschaden des Unfalls liegt laut Polizei bei rund 250.000 Euro. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde das Auto beschlagnahmt, zudem wurde ein Gutachter zur Unfallstelle gerufen. Die Straße war für mehrere Stunden gesperrt.

VIDEO: Berge: Auto stößt mit Traktor zusammen (1 Min)

