Stand: 15.10.2021 07:47 Uhr Toter hat kinderpornographisches Material auf dem Computer

Die Polizei hat in einem Haus bei Bramsche Computer und Datenträger mit kinderpornographischen Inhalten sichergestellt. Sie sollen einem Mann gehören, der vor einem Monat bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Der 53-Jährige aus Hesepe war am 11. September auf der B68 bei einem Verkehrsunfall gestorben. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, wurde sie von den Hinterbliebenen des Mannes informiert. Sie hatten nach dem Tod des Mannes in dessen Haus auf einem Computer Dateien mit kinderpornografischen Bildern und Schriften gefunden. Die Ermittler stellten den Computer sicher. Die Auswertung würde noch einige Zeit dauern, so ein Polizeisprecher. Ob der Verstorbene Teil eines Netzwerkes ist oder als Einzeltäter aktiv war, ist derzeit unklar. Aus ermittlungstaktischen Gründen will die Polizei keine näheren Informationen veröffentlichen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 15.10.2021 | 07:30 Uhr