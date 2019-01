Stand: 25.01.2019 09:00 Uhr

Toter Säugling: Urteil gegen Vater erwartet

Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines erst vier Tage alten Kindes will das Landgericht Osnabrück am Vormittag ein Urteil fällen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem angeklagten Vater vor, den Säugling im Mai vergangenen Jahres durch Schläge gegen den Kopf getötet zu haben. Der 25-Jährige hatte die Tat zum Auftakt des Prozesses im November gestanden.

Videos 02:29 Hallo Niedersachsen Säuglingstod: Prozessauftakt in Osnabrück Hallo Niedersachsen Im Prozess um den Tod eines Neugeborenen in Osnabrück hat der Vater gestanden, seinen Sohn misshandelt zu haben. Die Eltern hatten zuerst erklärt, ein Hund habe das Baby totgebissen. Video (02:29 min)

Verteidigung hält Mann für vermindert schuldfähig

Staatsanwaltschaft und Verteidigung sahen in ihren Plädoyers den Vorwurf des Totschlags bestätigt. Unterschiede gibt es beim Strafmaß: Die Staatsanwaltschaft fordert zwölf Jahre Haft, die Verteidigung plädierte für achteinhalb Jahre. Sie hält den 25-jährigen für vermindert schuldfähig, weil er alkohol- und drogenabhängig sei. Auch am Wochenende vor der Tat soll der Mann demnach Drogen genommen haben und dadurch in seinem Verhalten beeinflusst worden sein. Direkt nach der Tat hatten die Eltern behauptet, ihr Kind sei von einem Hund angefallen worden.

