Tote 17-Jährige in Barenburg: Verbrechen laut Polizei "sehr mysteriös" Stand: 12.09.2023 11:22 Uhr Nachdem am Sonntagabend in Barenburg die Leiche einer 17-Jährigen gefunden wurde, hat die Polizei noch keine weiteren Erkenntnisse. Die Ermittler wollen am Dienstagmittag weitere Details bekannt geben.

"Wir haben am Fundort der 17-Jährigen jeden Grashalm umgedreht", sagte ein Polizeisprecher am Montagabend. "Wir müssen jetzt Puzzle zusammensetzen, um den oder die Täter zu finden." Der Beamte bezeichnete den Vorfall als "sehr mysteriös". Klar sei bislang, dass die 17-Jährige, die aus dem Großraum Sulingen stammt, nicht durch einen Verkehrsunfall gestorben sei und dass es sich nicht um ein Sexualdelikt handele. "Wir denken derzeit ins Blaue."

Ist der Fundort "Schwarzer Dieken" auch der Tatort?

Die 17-Jährige war laut Polizei am Sonntag auf Inline-Skates zwischen den Feldern unterwegs gewesen. Ein Fahrradfahrer hatte die Leiche der Jugendlichen nach Angaben des Sprechers am Sonntagabend gegen 19 Uhr in einem Graben neben der Fahrbahn der Straße "Schwarzer Dieken" entdeckt. Die Polizei sperrte den Fundort weiträumig ab und sicherte Spuren. Die Polizei hat eine Mordkommission namens "Inliner" eingerichtet. Ob es sich bei dem Fundort auch um den Tatort handelt, könne nicht ausgeschlossen werden, so der Sprecher.

Anwohner, Spaziergänger, Landwirte: Wer hat was beobachtet?

Die Ermittler suchen mögliche Zeugen, insbesondere Anwohner, Spaziergänger und Landwirte, die am Sonntagabend zwischen 18 und 19 Uhr etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können. Sie sollen sich bei der Polizei in Diepholz unter der Telefonnummer (05441) 97 10 melden. Das Zeitfenster sei absichtlich so gewählt, da die 17-Jährige nach Angaben des Polizeisprechers kurz vorher noch Kontakt per Mobiltelefon zu Freunden und Angehörigen hatte.

Archiv 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 12.09.2023 | 08:00 Uhr