Stand: 26.09.2022 15:36 Uhr Tot: Seniorin auf Supermarkt-Parkplatz überfahren

Eine Frau hat beim Rückwärtsfahren mit ihrem Wagen auf einem Parkplatz in Meppen (Landkreis Emsland) eine 83 Jahre alte Seniorin überfahren und so schwer verletzt, dass diese später starb. Wie die Polizei mitteilte, rangierte die 76 Jahre alte Fahrerin zunächst am Montagmorgen mit ihrem Auto auf dem Parkplatz eines Supermarktes, als sie plötzlich die Kontrolle verlor. Als das Auto rückwärts fuhr, überfuhr es dabei die 83-Jährige, die mit einem Rollator über den Parkplatz lief. Danach drehte sich das Auto und prallte gegen einen geparkten Wagen. Rettungskräfte brachten die 83-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Dort starb die Frau jedoch wenig später. Die 76 Jahre alte Fahrerin blieb unverletzt. Sie gab laut Polizei an, vor dem Unfall vermutlich Bremse und Gaspedal verwechselt zu haben.

