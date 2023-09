Tötungsdelikt bei Köln: Verdächtige aus Osnabrück in U-Haft Stand: 18.09.2023 10:12 Uhr Zwei junge Männer aus Osnabrück sitzen seit dem Wochenende in Untersuchungshaft. Sie sollen einen 85 Jahre alten Mann bei Köln getötet haben. Im Laufe des Tages will die Staatsanwaltschaft weitere Details bekannt geben.

Spezialeinsatzkräfte haben die 19 und 20 Jahre alten Verdächtigen am Freitagabend in Osnabrück festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft in Köln am Samstagabend mitteilte. Seitdem sitzen die Männer in Untersuchungshaft, gegen sie wurde ein Haftbefehl erlassen. Ermittlungen der Kölner Mordkommission hätten zu den jungen Männern geführt, so die Staatsanwaltschaft. Am 7. September hatten Einsatzkräfte der Polizei die Leiche des 85-Jährigen im Keller seines Einfamilienhauses in Pulheim gefunden. Eine Obduktion ergab Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.

Besorgte Angehörige alarmieren die Polizei

Laut Polizei hatten Angehörige des Mannes am Donnerstag um 14.30 Uhr die Polizei alarmiert, weil der Pflegedienst und eine Nachbarin den 85-Jährigen am Vormittag nicht erreichen konnten. Davor hatten ihn Zeugen zuletzt am Mittwoch gesehen. Zunächst waren die Fahnder von einem Einbruch in das Einfamilienhaus ausgegangen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0221) 22 90 zu melden.

