Stand: 05.03.2024 16:42 Uhr Tödliches Überholmanöver: Auto fährt frontal in Transporter

Bei einem missglückten Überholmanöver in Diepholz ist ein Autofahrer mit einem entgegenkommenden Autotransporter kollidiert. Der 57 Jahre alte Pkw-Fahrer starb noch an der Unfallstelle. Laut Polizei hatte der Mann am Dienstagvormittag zunächst mehrere Fahrzeuge auf der Ortsumgehung überholt, ehe er frontal in den Transporter fuhr. Der Pkw schleuderte daraufhin zurück, stieß mit einem weiteren Lastwagen zusammen und touchierte einen weiteren Wagen. Weitere Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt, standen aber unter Schock, wie die Polizei mitteilte. Die Ortsumgehung Diepholz wurde für die Aufräumarbeiten gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.

