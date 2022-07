Tödlicher Unfall mit zwei Lkw - A1 bei Bramsche gesperrt Stand: 20.07.2022 09:34 Uhr Nach einem schweren Unfall mit zwei Lastwagen ist die A1 von Bremen nach Osnabrück bei Bramsche seit der Nacht nicht befahrbar. Die Sperrung dauert voraussichtlich noch bis in den späten Vormittag.

Bei dem Unfall auf einem Autobahn-Parkplatz starb ein 60 Jahre alter Mann, ein weiterer Fahrer wurde schwer verletzt. Bisherigen Ermittlungen zufolge war der 60-Jährige mit seinem Lkw mit knapp 90 Kilometern pro Stunde ungebremst auf einen Lkw geprallt, der wegen einer Panne auf dem Verzögerungsstreifen stand. Das geparkte Fahrzeug sei korrekt mit angeschalteter Warnblinkanlage abgestellt gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen dem NDR in Niedersachsen. Der 60-Jährige sei an der Unfallstelle gestorben. Der Fahrer des abgestellten Lkw habe einen schweren Schock erlitten und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Unfallursache ist noch unklar. Den Schaden schätzen die Beamten auf rund 150.000 Euro.

Sperrung zwischen Neuenkirchen-Vörden und Bramsche

Die A1 ist seither zwischen Neuenkirchen-Vörden und Bramsche wegen der Bergungs- und Ermittlungsarbeiten gesperrt. Zudem müsse die Fahrbahn noch gereinigt werden, so der Polizeisprecher weiter. Die Strecke werde deshalb mindestens bis 10.30 Uhr dicht bleiben. Der Verkehr wird derweil über die U60 umgeleitet.

Weiterer Lkw-Unfall in Richtung Bremen: Bergung erfolgt später

Unterdessen ist auf fast gleicher Höhe in Fahrtrichtung Bremen ein weiterer Lastwagen verunglückt. Nach Angaben der Polizei war der Fahrer einem Reh ausgewichen und dabei mit dem Lkw von der Straße abgekommen. Weil die Bergung aufwendiger sei und die Unfallstelle am Fahrbahnrand liege, werden das Fahrzeug und der geladene Wein voraussichtlich erst am Nachmittag oder Abend abtransportiert. Der Verkehr ist laut Polizei derzeit nicht beeinträchtigt, die Unfallstelle sei abgesichert.

NDR Verkehrsstudio Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.07.2022 | 08:30 Uhr