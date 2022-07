Stand: 20.07.2022 07:40 Uhr Tödlicher Unfall mit zwei Lkw: A1 bei Bramsche gesperrt

Bei einem Unfall auf einem Parkplatz an der Autobahn 1 bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) ist ein Lkw-Fahrer gestorben. Nach Polizeiangaben war der 60-Jährige in der Nacht zu Mittwoch mit seinem Fahrzeug ungebremst auf einen weiteren Lkw aufgefahren, der mit Warnblinklicht in der Einfahrt zum Parkplatz stand. Das Führerhaus des auffahrenden Lkw wurde zerstört. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des stehenden Lastwagens wurde schwer verletzt. Die A1 zwischen Neuenkirchen-Vörden und Bramsche war am Morgen weiter wegen der Bergungsarbeiten gesperrt.

