Stand: 11.08.2021 09:54 Uhr Tödlicher Unfall in Nordhorn: Pkw-Fahrer übersieht Motorrad

Am frühen Mittwochmorgen ist es in Nordhorn zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, wie die Polizei meldete. Ein 18 Jahre alter Mann aus Bad Bentheim wurde demnach tödlich verletzt. Ein 31-Jähriger war mit seinem Pkw gegen 6 Uhr unterwegs, als er an einer Kreuzung den 18-jährigen Motorradfahrer auf seiner Maschine übersah. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Autofahrer blieb unverletzt.

