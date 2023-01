Stand: 02.01.2023 08:04 Uhr Tödlicher Unfall bei Bad Rothenfelde - Auto fährt gegen Baum

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Rothenfelde (Landkreis Osnabrück) ist am Neujahrstag ein Mann gestorben. Der 63-Jährige war mit seinem Auto am Nachmittag aus unbekannter Ursache gegen einen Baum geprallt. Laut Polizei starb er noch an der Unfallstelle. Weshalb das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Die Kreisstraße war am Sonntagnachmittag mehrere Stunden gesperrt.

