Tödlicher Unfall auf A33: Polizei vermutet Fahrerflucht Stand: 30.10.2023 20:49 Uhr Bei einem Unfall auf der A33 bei Borgloh ist am Montagmorgen ein 32 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer eines Opel Zafira. Er soll den Unfall verursacht haben.

Wie die Polizei mitteilte, habe der Opel-Fahrer den Unfall bemerkt und sei mehrere hundert Meter weiter aus seinem Fahrzeug ausgestiegen, um sein Mobiltelefon zu benutzen. Dann sei er weitergefahren, ohne die Polizei zu informieren. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder dem fraglichen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer (0541) 3 27 25 15 zu melden. Wie die Polizei auf NDR Anfrage am Montagabend mitteilte, sei der mutmaßliche Unfallverursacher noch nicht identifiziert.

Tödliche Kollision nach Überholmanöver

Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Unfall in Höhe der Ausfahrt Borgloh (Landkreis Osnabrück) im Anschluss an ein Überholmanöver ereignet. Demnach hatten beide Fahrzeuge einen Lastkraftwagen auf der Überholspur passiert. Dann soll der Opel in den anderen Wagen gefahren sein. Dessen 34 Jahre alter Fahrer verlor die Kontrolle über das Auto, das nach rechts von der Fahrbahn abkam und eine Leitplanke durchbrach. Der 32-jährige Beifahrer wurde aus dem Wagen geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen. Der 34-jährige Fahrer kam schwer verletzt in eine Klinik. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde das Unfallwrack beschlagnahmt.

VIDEO: A33: 32-Jähriger stirbt bei Unfall nahe Borgloh (30.10.2023) (1 Min)

