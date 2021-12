Stand: 08.12.2021 09:57 Uhr Tödlicher Unfall: Osnabrück widmet Fahrbahn in Radweg um

Der Osnabrücker Rat hat am Dienstagabend einstimmig beschlossen, dass zwei große Kreuzungen entlang des Innenstadtrings für Radfahrende sicherer gemacht werden sollen. Das soll noch in diesem Jahr geschehen. Den Autos sollen die Rechtsabbiegespuren genommen und diese als Radweg markiert werden. Außerdem sollen Autos und Fahrräder an den Ampeln nicht mehr gleichzeitig grün haben. Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) hat angekündigt, dass diese zwei Maßnahmen nur der Anfang seien, um den Radverkehr sicherer zu machen. An einer der Kreuzungen war Ende November ein 28-jähriger Pedelec-Fahrer von einem Lkw erfasst worden und gestorben.

