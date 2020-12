Stand: 04.12.2020 14:00 Uhr Tödlicher Verkehrsunfall: 89-Jähriger übersieht 80-Jährige

Am Freitagmorgen ist es in Bramsche zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei mitteilte, übersah ein 89-jähriger Autofahrer aus Bramsche eine am rechten Fahrbahnrand wartende 80-jährige Fahrradfahrerin. Die Bramscherin wurde von dem Pkw erfasst und verstarb trotz Reanimation durch Ersthelfer und Rettungskräfte noch am Unfallort. Der Führerschein des Unfallverursachers, der Pkw und das Fahrrad wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Osnabrück sichergestellt.

VIDEO: Tödlicher Unfall: Auto erfasst 80-jährige Fahrradfahrerin (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 04.12.2020 | 14:30 Uhr