Stand: 04.10.2020 09:02 Uhr Tödlicher Unfall: 27-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum

Ein 27-Jähriger ist bei einem Unfall bei Melle (Landkreis Osnabrück) in der Nacht zu Sonntag ums Leben gekommen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen. Nach Angaben der Polizei war der Autofahrer in einer Kurve bei Melle von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Die genaue Unfallursache ist unklar.

