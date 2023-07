Stand: 09.07.2023 12:31 Uhr Tödlicher Sturz in Wallenhorst: Radfahrer fällt in Wassergraben

In Wallenhorst (Landkreis Osnabrück) ist ein 72-jähriger Mann am Samstag offenbar mit dem Fahrrad gestürzt und in einen Wassergraben gefallen. Ein Spaziergänger entdeckte den leblosen Mann und das Fahrrad in dem Graben - offenbar Stunden später, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Gemeinsam mit einem Busfahrer, der sich in der Nähe auf einem Parkplatz aufhielt, verständigte der Spaziergänger die Polizei. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Radfahrers feststellen. Die Polizei geht davon aus, dass der 72-Jährige sich beim Sturz ins Wasser den Kopf an einem Stein stieß. Ob dies die Todesursache war oder ob der Fahrradfahrer ertrunken ist, sei bislang unklar.

