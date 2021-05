Stand: 12.05.2021 07:53 Uhr Tödlicher Streit in Bramsche: Mutmaßlicher Täter in U-Haft

Nach einem tödlichen Streit im Landkreis Osnabrück sitzt der mutmaßliche Täter in Untersuchungshaft. In der Wohnung des 34-Jährigen in Bramsche war am Montag ein toter Mann gefunden worden. Laut Polizei handelt es sich um den 27 Jahre alten Partner des Verdächtigen. Demnach starb das Opfer durch "scharfe Gewalt". Das habe die Obduktion ergeben. Polizeitaucher suchten am Dienstag in Bramsche und Hesepe zwei Gewässer ab und bargen mehrere Gegenstände, die möglicherweise im Zusammenhang mit der Gewalttat stehen.

Tötungsdelikt in Bramsche? 34-Jähriger festgenommen Der Mann hatte sich bei der Polizei gemeldet, nachdem es zu einem tödlichen Streit in seiner Wohnung gekommen war.

