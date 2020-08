Stand: 20.08.2020 08:59 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Tödlicher Schuss: Polizist handelte in Notwehr

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat das Verfahren gegen einen Polizisten wegen fahrlässiger Tötung eines 23-jährigen Mannes in Twist (Landkreis Emsland) eingestellt. Der Beamte habe dem Asylbewerber in Notwehr in den Oberschenkel geschossen, als der 23-Jährige mit einem Messer auf ihn losgegangen sei, so die Begründung. Der junge Mann war laut Obduktion am Blutverlust durch den Schuss gestorben.

