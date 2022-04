Stand: 31.03.2022 21:53 Uhr Tödlicher Fahrradunfall: Prozess gegen Lkw-Fahrer

Der tödliche Fahrradunfall in der vergangenen Woche in Osnabrück wird heute vor dem Amtsgericht verhandelt. Ein Lkw-Fahrer ist wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung angeklagt. Dem 43 Jahre alten Mann aus Belarus wird vorgeworfen, einen Radfahrer aus Wallenhorst beim Rechtsabbiegen erfasst zu haben. Der 62-Jährige starb noch an der Unfallstelle nahe des Osnabrücker Hafens. Ermittlungen der Polizei hätten ergeben, dass die Lastwagenfahrer zu schnell unterwegs war, so eine Sprecherin des Gerichts. Er hätte nur Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen. Weil Fluchtgefahr bestehe, befinde sich der Angeklagte in Untersuchungshaft.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.04.2022 | 06:30 Uhr