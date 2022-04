Stand: 01.04.2022 21:02 Uhr Tödlicher Fahrradunfall: Bewährungsstrafe für Lkw-Fahrer

Das Amtsgericht Osnabrück hat einen Lkw-Fahrer wegen fahrlässigen Tötung zu einer Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten auf Bewährung verurteilt. Aus Sicht der Richterin ist der 43-Jährige schuldig am Tod eines Fahrradfahrers in der vergangenen Woche in Osnabrück. Der Lastwagen hatte den Radfahrer beim Rechtsabbiegen erfasst, der 62-Jährige starb noch an der Unfallstelle nahe des Osnabrücker Hafens. Laut Gericht war der Lkw-Fahrer zu schnell unterwegs. An der Unfallstelle habe er nur Schrittgeschwindigkeit fahren dürfen, tatsächlich sei der Fahrer aber mit 13 bis 14 km/h unterwegs gewesen. Zudem habe er nicht sorgfältig genug in die Spiegel geguckt. Zum Prozess und Urteil nur wenige Tage nach dem tödlichen Fall war es gekommen, weil Fluchtgefahr bestand und der Lkw-Fahrer aus Belarus kommt. Aufgrund eines fehlenden Auslieferungsabkommens hatte der Angeklagte in Untersuchungshaft gesessen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.04.2022 | 15:00 Uhr