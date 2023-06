Tödliche Schüsse in Bramsche: Anklage gegen 82-Jährigen erhoben Stand: 27.06.2023 14:22 Uhr Ende Februar soll ein heute 82-jähriger Mann in Bramsche einen 16-jährigen Jugendlichen mit einem Kopfschuss getötet haben. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat nach NDR Informationen Mordanklage erhoben.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Senior aus Heimtücke gehandelt hat. Nach Erkenntnissen der Ermittler hat der Beschuldigte am Morgen des 28. Februars dem Nachbarsjungen aufgelauert und dreimal auf diesen geschossen. Eine Kugel habe den 16-Jährigen tödlich am Kopf verletzt, teilte die Anklagebehörde dem NDR in Niedersachsen mit. Ob und wann das Landgericht Osnabrück ein Verfahren eröffnet, ist unklar.

Schoss der Senior, weil er sich gestört fühlte?

Zwischen dem mutmaßlichen Schützen und dem Opfer, die im gleichen Haus gewohnt haben, soll es mehrfach zu Streitigkeiten gekommen sein. Der Staatsanwaltschaft zufolge soll er sich vom Lärm des 16-Jährigen gestört gefühlt haben. Ende Februar habe der Mann dann zur Waffe gegriffen. Nach den Schüssen auf den Jugendlichen soll der Beschuldigte zweimal auf die zur Hilfe eilende Mutter geschossen haben. Dann richtete er die Waffe gegen sich selbst und fügte sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er überlebte die Verletzungen knapp.

