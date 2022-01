Tischlerei in Steinfeld brennt: 3,5 Millionen Euro Schadens

Stand: 19.01.2022 08:06 Uhr

Bei einem Brand in einer Tischlerei mit mehreren Hallen in Steinfeld (Landkreis Vechta) ist am Mittwoch nach ersten Schätzungen ein Schaden von 3,5 Millionen Euro entstanden. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.