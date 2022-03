Stand: 29.03.2022 08:31 Uhr Tigerbaby stirbt zwei Wochen nach der Geburt

"Es wurde gut von seiner Mutter angenommen und machte einen vitalen Eindruck. Deshalb waren wir geschockt, als es am Sonntagmorgen tot im Käfig lag", sagte Nils Ismer, Leiter des Tierpark Ströhen (Landkreis Diepholz), am Montag. Nun soll mithilfe einer pathologischen Untersuchung herausgefunden werden, warum das Tier starb. Das Tigerweibchen Amara hatte den Nachwuchs im Park vor rund zwei Wochen zur Welt gebracht. Sie war vor vier Jahren der letzte Tigernachwuchs in Ströhen. Die Gesamtpopulation der sibirischen Tiger in freier Wildbahn schätzt die Umwelt- und Tierschutzorganisation WWF auf etwas mehr als 500 Tiere.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Osnabrück Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 29.03.2022 | 08:30 Uhr