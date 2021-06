Stand: 21.06.2021 07:24 Uhr Tiertransporter kippt auf A33 um: Mehrere Schweine verendet

Auf der Autobahn 33 ist im Landkreis Osnabrück in der Nacht zu Montag ein Schweinetransporter verunglückt. Laut Autobahnpolizei sind mehrere der über 140 Schweine gestorben, andere verletzt. Der 28-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er gegen 2 Uhr zwischen Harderberg und Borgloh in Richtung Bielefeld von der Fahrbahn ab und kippte mit seinem Fahrzeug um. Die Autobahn bleibt in Richtung Bielefeld voraussichtlich bis heute Mittag gesperrt. In Richtung Diepholz wird der Verkehr derzeit über eine Spur geleitet.

