Stand: 21.06.2021 19:55 Uhr Tiertransporter kippt auf A33 um - Fahrer schwer verletzt

Ein Viehtransporter ist am frühen Montagmorgen auf der Autobahn 33 verunglückt. Der 28-jährige Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Mehrere Dutzend der rund 140 Schweine verendeten bei dem Unfall oder mussten von Veterinären vor Ort getötet werden, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw-Fahrer hatte zwischen den Anschlussstellen Harderberg und Borgloh im Landkreis Osnabrück aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Die Fahrbahn in Richtung Bielefeld war über mehrere Stunden gesperrt.

VIDEO: Schweinetransporter verunglückt auf der A33 bei Harderberg (1 Min)

