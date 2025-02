Tiertafel Osnabrück öffnet: Hilfe für bedürftige Haustierhalter Stand: 25.02.2025 12:32 Uhr Ab dem 1. März unterstützt die neue Tiertafel in Osnabrück Tierhalter mit geringem Einkommen mit Futter. Damit soll verhindert werden, dass Tiere aus finanzieller Not abgegeben werden müssen.

Die Tiertafel Osnabrück wurde im November 2024 von Ehrenamtlichen gegründet und hat inzwischen mehr als 90 Mitglieder. Nun öffnet sie ihre Türen und verteilt am Samstag zum ersten Mal Futter an Menschen mit niedrigem Einkommen. Jeden ersten Samstag im Monat sollen sie von nun an Tiernahrung erhalten, die für drei Wochen zwei Haustiere versorgen soll. Interessierte müssen sich zuvor auf der Website der Tiertafel registrieren und ihre Bedürftigkeit nachweisen.

Spenden für Tiere und Tierhalter

Videos 2 Min Steigende Tierarzt-Kosten werden für Tierhalter zum Problem Viele Behandlungen sind mittlerweile kompliziert und kostspielig. Das stellt Halter vor schwere Entscheidungen. (17.12.2024) 2 Min

Neben der Futterausgabe plant die Tafel, bedürftige Tierhalter bei Tierarztkosten zu unterstützen. Damit soll verhindert werden, dass Menschen aus wirtschaftlicher Not ihr Tier abgeben müssen. "Für ältere, alleinstehende oder bedürftige Menschen ist es unvorstellbar, sich von ihrem Tier trennen zu müssen. Wir wollen ihnen diese Angst nehmen", heißt es in einer Mitteilung der Tiertafel. Die Arbeit des Vereins wird ausschließlich durch Spenden finanziert.

Weitere Informationen Mehr Futterspenden für bedürftige Tierhalter in der Nordheide Die Inflation lässt auch die Preise für Tierfutter steigen. Die Tiertafel Nordheide baut ihr Angebot aus. (18.08.2023) mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Haustiere Tiere Osnabrück