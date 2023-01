Tierquälerei auf Schlachthof: Tierärzte stehen vor Gericht Stand: 16.01.2023 07:55 Uhr Zwei Tierärzte müssen sich ab heute vor dem Amtsgericht Bad Iburg (Landkreis Osnabrück) verantworten. Sie sollen von Tierquälereien auf einem Schlachthof gewusst, aber nichts unternommen haben.

Im Herbst 2018 wurden heimlich von Tierschützern aufgenommene Videoaufnahmen veröffentlicht, die massive Tierschutzverstöße auf einem Schlachthof in Bad Iburg zeigten. Das Amtsgericht sah es in früheren Prozessen als erwiesen an, dass kranke und bewegungsunfähige Rinder mit Seilen von Transportern gezogen wurden. Auch Elektroschocker wurden in einigen Fällen eingesetzt. Die angeklagten Tierärzte waren 2018 als amtliche Kontrolleure tätig.

VIDEO: Schlachtskandal Bad Iburg: Bewährungsstrafen für Angeklagte (29.08.2022) (5 Min)

Prozess gegen Tierärzte soll der vorerst letzte sein

In einem Prozess im August verurteilte das Amtsgericht Bad Iburg den früheren Geschäftsführer des Schlachthofs und zwei frühere Mitarbeiter zu Bewährungsstrafen. Sie hatten ihre Taten gestanden. Der Prozess gegen die zwei Tierärzte soll das letzte Verfahren im Komplex um den mittlerweile geschlossenen Schlachthof in Bad Iburg sein.

Weitere Informationen Nach Skandal in Schlachthof: Chef und Mitarbeiter verurteilt Der frühere Geschäftsführer wurde zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. Aktivisten kritisieren die Entscheidung. (29.08.2022) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 16.01.2023 | 06:30 Uhr