21.11.2023 Theater-Fassade in Osnabrück leuchtet für Kinderrechte

Am Tag der Kinderrechte hat Terre des hommes bundesweit auf die Verletzung von Kinder- und Menschenrechten aufmerksam gemacht. Dazu gab es Licht-Projektionen an zahlreichen Gebäuden. Auch die Fassade des Theaters in Osnabrück wurde am Montagabend angestrahlt. Jedes Kind habe das Recht, in einer sauberen, gesunden und nachhaltigen Umwelt zu leben, so das internationale Kinderhilfswerk mit Sitz in Osnabrück. Menschen, die sich in weltweiten Projekten von Terre des hommes für diese Rechte einsetzen, werden nach Angaben des Hilfswerks oft bedroht und riskieren Leib und Leben.

