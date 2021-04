Testpflicht wegen Inzidenz: Ausnahme für Niederlande-Pendler Stand: 06.04.2021 12:41 Uhr Wer aus den Niederlanden einreist, braucht ab heute einen negativen Corona-Test. Für Pendler aus den angrenzenden Gebieten gelten jedoch Ausnahmen.

Von den täglichen Tests befreit sind demnach Pendler auf der Heimfahrt aus den Landkreisen Grafschaft Bentheim, dem Emsland, Aurich und Leer sowie der Stadt Emden. Laut dem niedersächsischen Gesundheitsministerium müssen diese nicht bei jedem Grenzübertritt nach Deutschland einen negativen Corona-Test vorweisen. "Bei einer Einreise an zwei aufeinander folgenden Tagen ist nur ein Test erforderlich", teilte das Ministerium dazu mit. Die Ausnahmen sollen auch für Familienbesuche gelten. Sie gelten ab Mittwoch.

Bundespolizei will stichprobenartig kontrollieren

Für Pendler heißt das zum Beispiel: Sie machen im heimischen deutschen Zentrum einen kostenlosen Test, der dann für zwei Tage gilt, am dritten Tag muss er erneuert werden. Möglich sind Tests auch in den Niederlanden. An der Grenze direkt gibt es noch keine Teststationen, das plant zumindest Bad Bentheim nun aber. Da die Einstufung als Hochinzidenzgebiet bereits ab heute gilt, müssen Pendler entsprechend heute schon einen negativen Corona-Test vorweisen. Selbsttests werden nicht akzeptiert. Zusätzlich müssen sich Einreisende vor Ankunft auf der Internetseite www.einreiseanmeldung.de anmelden. Grenzkontrollen soll es keine geben, die Bundespolizei will lediglich stichprobenartig prüfen, ob sich die Einreisenden an die Auflagen halten.

Behrens: "Grenzverkehr sicher und weiter reibungslos möglich"

Das Robert-Koch-Institut hatte am Sonntag mitgeteilt, dass die Bundesregierung die Niederlande wegen besonders hoher Corona-Infektionszahlen nach Ostern als Hochinzidenzgebiet einstuft. Der Anstieg der Infektionszahlen in den Niederlanden sei besorgniserregend, hatte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) gesagt. Der grenzüberschreitende Reiseverkehr stelle ein erhöhtes Risiko für eine noch stärkere Verbreitung des Coronavirus dar - insbesondere, wenn Einreisende aus Risikogebieten kämen. "Konsequentes Testen kann diese Gefahr deutlich abpuffern."

