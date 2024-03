Tempo 170 in der Fußgängerzone: 15-Jähriger flüchtet vor Polizei Stand: 13.03.2024 18:57 Uhr Auf der Flucht vor der Polizei ist in Osnabrück in der Nacht zu Dienstag ein 15-Jähriger mit einem Auto und Tempo 170 durch eine Fußgängerzone gerast. Die Verfolgungsjagd endete an einer Straßenlaterne.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten Polizisten den Autofahrer kontrollieren wollen, weil er beim Abbiegen den Blinker nicht gesetzt hatte. Demnach hat der Fahrer das Auto - statt anzuhalten - jedoch beschleunigt. Auf seiner Flucht durch die Stadt missachtete er den Angaben zufolge mehrere Ampeln und raste durch die Fußgängerzone in der Johannisstraße. Dabei sei er beinahe mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer zusammengestoßen, der über eine Bushaltestelle ausweichen konnte, so die Polizei.

Jugendlicher im Gegenverkehr unterwegs

Die Fahrt habe der Jugendliche mit Tempo 200 über den Berliner Platz und die Bremer Straße fortgesetzt und sei über lange Strecken im Gegenverkehr unterwegs gewesen. Am Ortseingang Belm sei das Auto schließlich von der Straße abgekommen und gegen eine Straßenlaterne gefahren. Der 15-Jährige setzte die Flucht laut Polizei zu Fuß fort, die Beamten konnten ihn aber kurz darauf festnehmen. Bei dem Unfall wurde der Jugendliche verletzt. Auf ihn kommen nun diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitenanzeigen zu.

Polizei sucht gefährdete Verkehrsteilnehmer

Die Polizei Osnabrück bittet Verkehrsteilnehmer, die in der Nacht zu Dienstag zwischen 1.30 Uhr und 1.45 Uhr durch das Verhalten des Autofahrers auf dem Weg von der Iburger Straße über die Johannisstraße, Neumarkt, Berliner Platz, Alte Poststraße, Bohmter Straße und Bremer Straße bis zum Ortseingang Belm gefährdet oder beeinträchtigt wurden, sich unter den Telefonnummern (0541) 327-2533 oder -2515 zu melden.

