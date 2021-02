Tempo 100 in Wohngebiet: Anwohner in Dinklage fassungslos Stand: 10.02.2021 16:36 Uhr In einem Wohngebiet in Dinklage gilt ganz offiziell ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde. Die Anwohner können das nicht nachvollziehen und sind ratlos.

"Muss hier denn wirklich erst etwas passieren?", fragt der Familienvater Patrick Pohl im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen. Einige Kinder führen schon mal mit Rad oder Kettcar auf der Straße, auf der aber auch Kraftfahrzeuge mit hohem Tempo durchdonnerten - zum Beispiel Motorräder, Paketdienste und Lastwagen auf dem Weg zu benachbarten Bauernhöfen.

Landkreis Vechta sieht kein Versäumnis

Tatsächlich gibt es in der Neubausiedlung Trenkampsbach nicht die übliche Geschwindigkeitsbegrenzung - und das ist von den Behörden offenbar durchaus gewollt. Die Stadt Dinklage fühlt sich nicht zuständig und verweist an den Landkreis Vechta. Der wiederum argumentiert, dass das Wohngebiet außerhalb der Ortstafeln liege und deshalb Tempo 50 nicht gelte - und auch eine Tempo-30-Zone nicht möglich sei. Im Übrigen herrsche der Grundsatz, dass jeder Fahrer so fahren müsse, dass er andere nicht gefährde.

Zumindest das Winterwetter bremst die Autofahrer

Das widerspräche dem gesunden Menschenverstand, sagt Pohl. Schließlich bräuchte man ja eigentlich gar keine Tempolimits mehr, wenn wirklich alle Autofahrer so vernünftig wären. Sind sie aber nicht, hat der besorgte Anwohner beobachtet. Er befürchtet, dass munter weitergerast wird. Nur nicht in diesen Tagen: Eis und Schnee wirkten gerade besser als jedes Tempolimit, so Pohl.

