Stand: 10.05.2022 08:20 Uhr Telekom-Mitarbeitende streiken heute

Telekom-Kunden müssen sich heute in der Region auf Probleme einstellen. Grund ist ein niedersachsenweiter Warnstreik bei dem Unternehmen. Betroffen sind auch die Service Standorte in Osnabrück und Lingen mit rund 100 Mitarbeitern. Am Mittag ist zudem ein Protestzug in Oldenburg geplant an dem sich Telekom-Beschäftige aus Oldenburg, Cloppenburg, Vechta, Westerstede sowie aus Aurich und Leer beteiligen wollen. Laut einem Sprecher der Gewerkschaft Verdi müssen Kunden damit rechnen, dass Termine von Telekom-Technikern heute ausfallen. Die Gewerkschaft fordert in der aktuellen Tarifrunde sechs Prozent mehr Geld. Die Telekom hat vier Prozent geboten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 10.05.2022 | 08:30 Uhr