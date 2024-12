Stand: 07.12.2024 18:13 Uhr Taxi erfasst Fußgänger: 19-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Bei einem Unfall in Lingen (Landkreis Emsland) ist ein 19-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Samstagmorgen von einem Taxi erfasst worden. Die 66-jährige Fahrerin des Taxis sei um kurz nach 4 Uhr auf der Haselünner Straße in Richtung Bawinkel unterwegs gewesen. Der 19-Jährige habe plötzlich auf der Straße gestanden, weshalb weder Ausweichmanöver noch Vollbremsung eine Kollision verhindern konnten, teilte die Polizei mit. Die Insassen des Taxis, ein 33- und ein 21-Jähriger, versuchten noch vergeblich, den Verunglückten zu reanimieren. Laut Polizei erlag der 19-Jährige im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Auch die Taxifahrerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle war zeitweise gesperrt.

