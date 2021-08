Stand: 14.08.2021 09:53 Uhr Taxi-Fahrgast bei Unfall in Nordhorn schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Nordhorn im Landkreis Grafschaft Bentheim ist ein 24 Jahre alter Fahrgast eines Taxis schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben vom Sonnabend fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Wagen am Freitagabend auf das vor ihm fahrende Taxi auf - möglicherweise aus Unachtsamkeit. Ein 23-Jähriger, der ebenfalls als Fahrgast in dem Taxi saß, wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 17.500 Euro.

