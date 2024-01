Stand: 23.01.2024 12:49 Uhr Tausende Euro Schaden durch Fußball-Aufkleber an Schildern

Fußballfans haben im vergangenen Jahr 90 Verkehrsschilder im Emsland mit den Logos ihrer Vereine beklebt, vor allem in der Heimat des Drittliga-Absteigers SV Meppen. Auch Anhänger von Vereinen wie Dynamo Dresden, Borussia Dortmund oder Werder Bremen hinterließen Aufkleber. Laut Polizei richteten sie dadurch einen Schaden von mehreren Tausend Euro an. Die Aufkleber seien nur schwer von den Schildern zu entfernen und beschädigten vor allem deren Reflexionsfolie, so ein Sprecher der Polizei auf Anfrage des NDR. Die betroffene Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr erstattete Anzeige gegen Unbekannt.

23.01.2024