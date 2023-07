Stand: 07.07.2023 09:40 Uhr Taucher-Einsatz: Keine Spur von verschwundenen Tretbooten

Die Polizei Osnabrück hat mit Tauchern nach zwei am Rubbenbruchsee verschwundenen Tretbooten gesucht. Dabei kamen am Donnerstag auch ein Drohnen-Team und ein Sonarboot zum Einsatz. Die hochwertigen Tretboote sind seit Ende Juni spurlos verschwunden. Die Polizei ging bislang davon aus, dass Unbekannte die Boote in dem See versenkt haben. Die aufwendige Suche blieb jedoch ohne Erfolg. Möglicherweise seien die Tretboote abgetrieben, sagte ein Polizei-Sprecher. Es könne aber auch sein, dass Unbekannte die Boote aus dem See gehievt und abtransportiert haben. Die Eigentümer haben bereits Anzeige erstattet. Die Polizei sucht weiter nach Zeugen.

