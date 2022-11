Stand: 04.11.2022 11:32 Uhr Taschendiebstahl-Serie: Polizei fasst verdächtiges Trio

Die Polizei hat in Meppen (Landkreis Emsland) eine Bande mutmaßlicher Taschendiebe festgenommen. Bei den Verdächtigen handelt sich um einen Mann sowie zwei Frauen im Alter von 19 bis 41 Jahren. Sie sollen über einen Zeitraum von mehreren Jahren in Niedersachsen und benachbarten Bundesländern Taschendiebstähle begangen haben. Ermittelt hatte den Angaben zufolge hauptsächlich die Polizei Lingen. In den Landkreisen Emsland und Grafschaft Bentheim wurden in den vergangenen Jahren vermehrt Geldbörsen in Supermärkten entwendet. Die Opfer waren meistens ältere Menschen.

