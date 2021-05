Stand: 21.05.2021 09:06 Uhr Tarifverhandlungen: Warnstreiks im Einzelhandel in Osnabrück

Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte des Osnabrücker Einzelhandels heute zu Warnstreiks aufgerufen. Laut Gewerkschaft sind unter anderem die Filialen von Kaufland, IKEA und Marktkauf betroffen. In den ersten Betrieben hätten die Beschäftigten um fünf Uhr am Morgen die Arbeit niedergelegt, hieß es. Der Warnstreik soll bis Mitternacht dauern. Ver.di fordert unter anderem. 4,5 Prozent mehr Geld für die 380.000 Beschäftigten in Niedersachsen und Bremen. Die Arbeitgeber hätten bislang kein Angebot vorgelegt. Die Tarifgeschäftsführerin des Handelsverbands Niedersachsen-Bremen, Karin Schindler-Abbes, reagierte verwundert auf die Warnstreiks in Osnabrück. "Ein Warnstreik zu diesem Zeitpunkt kurz nach der ersten Tarifrunde ist wenig verständlich", sagte sie.

