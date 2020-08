Stand: 31.08.2020 12:33 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Tanz trotz Corona: Disco-Betreiber droht Bußgeld

Wegen der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus sind Clubs und Diskotheken in Niedersachsen noch immer geschlossen. Allerdings halten sich nicht alle an das Verbot. So hat die Polizei in Osnabrück bei einer Disco-Kontrolle am Wochenende 200 Gäste auf einer Tanzfläche erwischt. Viele von ihnen verstießen nach Angaben eines Stadtsprechers zudem gegen die Maskenpflicht. Auch die Daten der Besucher waren offenbar nicht vorschriftsmäßig dokumentiert worden, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Bei solchen Verstößen sind nach dem neuen Bußgeldkatalog Strafen bis zu 20.000 Euro möglich.

Getränke-Ausschank war erlaubt

Wie hoch das Bußgeld im Fall des Osnabrücker Disco-Betreibers ausfallen wird, ist nach Angaben des Stadtsprechers noch nicht bekannt. Geklärt werden müsse nun vor allem, welche Vorwürfe sich eindeutig nachweisen lassen. Schon vor der Kontrolle am Wochenende hatte die Polizei mehrere Hinweise zu dem verbotenen Disco-Betrieb erhalten. Der Betreiber hatte zwar eine behördliche Erlaubnis, Getränke und Speisen anzubieten - Tanzen war jedoch tabu.

Stadt plant weitere Kontrollen

Stichprobenartig werde es in den kommenden Tagen und Wochen weitere Kontrollen im gesamten Stadtgebiet geben, heißt es vonseiten der Stadt Osnabrück. Nur so könne man verhindern, dass durch den Eigensinn weniger die breite Mehrheit gefährdet werde.

