Stand: 03.11.2020 14:10 Uhr Tankstellen-Raub in Lingen: Zweiter Verdächtiger gefasst

Nach dem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Lingen (Landkreis Emsland) hat die Polizei vergangenen Donnerstag einen zweiten Tatverdächtigen gefasst, wie sie am Dienstag mitteilte. Der 34 Jahre alte Mann sitzt wie ein mutmaßlicher 20 Jahre alter Komplize in Untersuchungshaft. Ermittlungen hatten nach dem Überfall von 24. Oktober ergeben, dass der Verdächtige über militärische Kampferfahrung verfügen soll. Als Fahnder den Aufenthaltsort des Mannes in einer Spielhalle in Lingen feststellten, setzten acht Beamte den mutmaßlichen Räuber dort fest. Sie stellten Bekleidung vom Tattat sowie Diebesgut sicher. Der 34-Jährige schweigt zu den Vorwürfen.

