Stand: 07.08.2023 20:21 Uhr Tanklaster kippt in Laar um - 330.000 Euro Schaden

In Laar (Landkreis Grafschaft Bentheim) hat ein Lkw-Unfall am Montagmorgen einen hohen Schaden verursacht. Wie die Polizei am Mittag mitteilte, war der mit Futtermitteln beladene Lkw in Richtung B403 unterwegs. Aus bisher unbekannten Gründen geriet das Gespann auf den Grünstreifen - beim Gegenlenken kam das Fahrzeug dann ins Schleudern und kippte um. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Die Schadenshöhe schätzt die Polizei auf 330.000 Euro. Nach dem Unfall führten Einsatzkräfte bis zum Nachmittag Aufräum- und Bergungsarbeiten durch.

