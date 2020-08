Stand: 01.08.2020 15:20 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

THW Osnabrück holt erneut tote Fische aus Hase

Das Technische Hilfswerk (THW) in Osnabrück hat am Sonnabend erneut Fischkadaver aus der Hase geholt. Inzwischen sind es mehrere Tonnen, auch Feuerwehr und Unterhaltungsverband waren bereits an dem verseuchten Flussabschnitt im Einsatz. Vor knapp zwei Wochen waren durch einen Großbrand in Osnabrück-Fledder Löschwasser und in einer Halle gelagerte Reinigungsmittel über die Kanalisation in den Fluss geflossen. Ganz genau sei noch nicht klar, was sonst noch in die Hase gelangt sei, sagte Diplom-Ökologe Friedrich Hehmann, der für die Stadt Osnabrück als Gutachter die Schäden untersucht. Der belastete Abschnitt werde noch genauer untersucht. Er habe aber bereits wirbellose Kleintiere entdeckt, die nicht verendet seien. Bis sich die Hase erholt hat und dort wieder Aale und Brassen gefischt werden können, werde es aber noch rund drei Jahre dauern.

Tote Fische: Hase durch Löschwasser verseucht Hallo Niedersachsen - 27.07.2020 19:30 Uhr Bei einem Brand in einer Industriehalle in Osnabrück ist offenbar kontaminiertes Löschwasser in die Hase gelaufen. Mehr als eine Tonne tote Fische wurden bislang geborgen.







