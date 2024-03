Studie zu Missbrauchsvorwürfen: Landeskirche Hannover äußert sich Stand: 13.03.2024 11:05 Uhr Hat die Landeskirche Hannover über Jahrzehnte Vorwürfe sexuellen Missbrauchs in einer Gemeinde in Oesede vertuscht? Zu diesem Ergebnis kam eine kürzlich vorgestellte Studie. Am Freitag will sich die Kirche dazu äußern.

Laut den Ergebnissen einer unabhängigen Aufarbeitungskommission soll ein angehender Diakon in den 70er-Jahren in der König-Christus-Gemeinde Oesede (Landkreis Osnabrück) ein elfjähriges Mädchen vergewaltigt haben. In der Folge sei es zu weiteren Übergriffen auf Kinder und Jugendliche durch den Mann gekommen. Der zuständige Gemeindepastor habe erst im Jahr 1976 von dem Vorfall Kenntnis erhalten. Danach habe es weitere neuen Monate gedauert, bis der Diakon entlassen wurde. Der Bericht stellte fest, dass alle weiteren Taten nach der Vergewaltigung hätten verhindert werden können, wenn Betreuerin und Gemeindepastor angemessen reagiert hätten.

Videos 6 Min Gutachten zur Missbrauchsstudie: Kirche schaute jahrelang weg Schon 1974 sprach eine Elfjährige mit einer Mitarbeiterin der evangelischen Kirche, weil ein Diakon sie missbraucht haben soll. (27.02.2024) 6 Min

Betroffene wendet sich im Jahr 2021 an die Öffentlichkeit

Dem Landeskirchenamt in Hannover wirft die Studie hingegen Versäumnisse bei der Aufklärung vor. So soll sich das seinerzeit elfjährige Mädchen im Jahr 2010 mit den Vorwürfen an den Landessuperintendenten der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers gewandt haben. Doch sei die Information weder verbreitet worden noch habe die Landeskirche öffentlich nach weiteren möglichen Opfern gesucht. Erst im Jahr 2021 ging die Betroffene schließlich an die Öffentlichkeit. Zu den Vorwürfen wollen am Freitag unter anderem Landesbischof Ralf Meister und der Vizepräsident des Landeskirchenamtes Ralph Charbonnier Stellung nehmen.

Bundesweite Studie: Forschende kritisieren EKD

Ende Januar war in Hannover eine bundesweite Studie zu sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und in der Diakonie vorgestellt worden. Auch darin hatte das Forscherteam kritisiert, dass Betroffene in der Vergangenheit meistens von der evangelischen Kirche allein gelassen und ihre Erfahrungen lange ignoriert worden seien.